HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 29 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst auf Basis seiner vorsichtigen Annahmen liege der faire Preis für die Aktie des Energiekonzerns rund 40 Prozent über dem Kurs kurz nach dem Börsengang, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Montag vorliegenden Studie. Die anfänglichen Verluste gingen auf Anteilseigner zurück, denen die Aktien zugeteilt worden seien und die nicht vorgehabt hätten, sie zu halten. Und trotz der seitdem starken Erholung sei das Chance-Risiko-Profil immer noch attraktiv./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





