NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung von Vestas seien die Anleger auf einen schwachen Quartalsbericht der Spanier schon vorbereitet gewesen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick auf 2022 habe aber nochmals negativ überrascht. Gute Fortschritte habe die Tochter aber beim Schuldenabbau gemacht./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 13:34 / ET



