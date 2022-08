FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nachdem die spanische Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa (SGRE) bereits über ihr Quartal berichtet hatte, habe der Schwerpunkt beim Energiekonzern nun auf dem Segment Gas & Power (G&P) und auf der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 gelegen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer ersten Reaktion am Montag. Er hob vor allem hervor, dass der Auftragseingang bei G&P zehn Prozent über dem Konsens gelegen habe und auch die Marge überrascht habe. Dass zudem die Jahresprognosen trotz des gesenkten Ausblicks von SGRE beibehalten wurden, sei sehr ermutigend./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 06:31 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.