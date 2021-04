FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Siemens Energy bei einem Kursziel von 32 Euro mit "Halten" in die Bewertung aufgenommen. Die Trends in der Energiewelt bergen für den Konzern Risiken wie etwa Wertberichtigungen oder zusätzliche Restrukturierungsmaßnehmen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe aber auch erhebliche Chancen, etwa mit Blick auf Windkraftanlagen oder Anlagen für die Wasserstoffwirtschaft./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 09:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 11:30 / MEZ



