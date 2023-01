FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Gewinnwarnung der Windturbinentochter Siemens Gamesa bestätige, dass eine positive Kehrtwende beim Energietechnikkonzern komplex und langwierig sei, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Das übrige Geschäft von Siemens Energy halte aber weiterhin, was es verspreche, mit einer außergewöhnlich starken kommerziellen Dynamik und weit über den Erwartungen liegenden Margen und Cashflows im abgelaufenen Geschäftsjahr./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 06:45 / CET



