NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor den am 10. November erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Andreas Willi zeigte sich in einem am Freitag vorliegenden Ausblick vorsichtig gestimmt für die Zahlen des Energietechnikkonzerns zum vierten Geschäftsquartal. Die Kennziffern der Sparte Gas & Power dürften den Konsensschätzungen entsprechend ausfallen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 17:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.