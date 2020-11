ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Für die Aktie des Unternehmens, das das vom Industriekonzerns Siemens abgespaltene Energiegeschäft bündelt, sprächen die niedrige Bewertung der Gas- und Stromsparte, mittelfristig zu erwartende Margensteigerungen und das umfangreiche Kraftwerksportfolio, schrieb Analystin Iris Zheng in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





