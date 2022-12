ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Energiekonzern habe in diesem Jahr einen Marktanteil im weltweiten Bereich Gasturbinen von 28 Prozent erreicht und damit das ursprüngliche Ziel eines Anteils von mehr als 20 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn die fortgesetzte Ausweitung des Marktanteils von Mitsubishi Sorge bereite, sehe er die Entwicklung von Siemens Energie im Einklang mit dessen Margenorientierung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 17:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2022 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.