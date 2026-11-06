Siemens Energy Aktie

116,76EUR 3,96EUR 3,51%
Siemens Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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06.11.2026 17:01:21

Siemens Energy Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Eine Umfrage unter Investoren zeige niedrige Erwartungen vor dem anstehenden Quartalsbericht sowie dem Kapitalmarkttag des Energietechnikkonzerns, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
116,80 € 		Abst. Kursziel*:
109,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
116,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
109,83%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 117,14 3,85% Siemens Energy AG

Aktuelle Aktienanalysen

18:23 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
17:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:46 Alstom Halten DZ BANK
14:55 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:45 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
14:24 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
14:24 Engie Buy Deutsche Bank AG
14:23 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
13:42 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:37 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:25 RATIONAL Halten DZ BANK
13:12 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13:05 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:00 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
12:58 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:56 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:56 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
12:55 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
12:51 Nordex Buy Deutsche Bank AG
12:48 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:39 ASOS Equal Weight Barclays Capital
12:39 Diageo Overweight Barclays Capital
12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:38 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
12:38 HelloFresh Underweight Barclays Capital
12:38 DHL Group Overweight Barclays Capital
12:28 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:27 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:27 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
12:26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
12:08 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 BP Buy UBS AG
12:07 Eni Buy UBS AG
12:07 TotalEnergies Buy UBS AG
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
11:57 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
11:55 Diageo Neutral UBS AG
11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:53 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
11:40 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:38 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:30 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
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