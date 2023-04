NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor den Quartalszahlen aus dem europäischen Investitionsgütersektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Analysten um Andrew Wilson rechnen mit überwiegend positiven Aussagen der Unternehmen zum Quartal. Bei Siemens Energy gehen sie von starken Aufträgen aus. Die Windkrafttochter Gamesa dürfte zudem operativ und auf bereinigter Basis die Talsohle erreicht haben, schrieben sie in einer Studie am Montag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.