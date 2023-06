NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Billigung des Plans zur Kapitalabsenkung durch die Minderheitsaktionäre von Siemens Gamesa sollte die endgültigen Hürden mit Blick auf eine vollständige Integration des Windkraftanlagenbauers beseitigen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch könne der Energietechnikkonzern Einsparungen realisieren sowie die Unternehmensführung vom Standpunkt der Siemens-Energy-Aktionäre aus stärken./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 11:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 11:30 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.