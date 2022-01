NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung der börsennotierten spanischen Windturbinen-Tochter habe auch der Energietechnikkonzern selbst seine Geschäftsjahresziele zusammengestrichen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht vor allem belastende, nachteilige Verträge von Siemens Gamesa als Problem, da steigende Kosten so nicht an Kunden weitergereicht werden könnten. Zu sehr werde der seines Erachtens eigentlich unabhängige Investment Case von Siemens Energy aktuell von den Entwicklungen der Tochter bestimmt. Vielleicht rücke nun der Zeitpunkt für eine Übernahme des Minderheitenanteils bei Gamesa näher, den Green für den "einzigen Weg in die Freiheit" hält./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 21:54 / UTC





