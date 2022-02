NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aktienkursentwicklung des Energiekonzerns werde faktisch von den Turbulenzen bei der Windturbinentochter Siemens Gamesa bestimmt, weshalb die Aktie für ihn kein Investment sei, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hoffe, dass die Unternehmensführung in den sauren Apfel beiße und die von Gamesa gehaltenen Anteile übernehme./gl/mis



