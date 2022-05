NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy angesichts der geplanten Komplettübernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Dem Management des Energietechnikkonzerns gebühre Beifall für diesen richtigen Schritt, der langfristig Früchte tragen sollte, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Die derzeitigen Siemens-Energy-Aktionäre müssten sich angesichts der Offerte, die einen knapp achtprozentigen Aufschlag auf den Freitags-Schlusskurs von Siemens Gamesa beinhalte, zunächst allerdings auf eine 20-prozentige Verwässerung ihrer Anteile sowie eine Schwächung der Bilanz einstellen. In einer anderen Studie ergänzte Greens Kollegin Deepa Venkateswaran, dass Siemens Energy sich mindestens 12,9 Prozent des ausstehenden Siemens-Gamesa-Aktienkapitals sichern müsse, um die Schwelle von 90 Prozent zu erreichen und die anderen Anteilseigner zwangsabfinden zu können./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2022 / 00:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2022 / 00:39 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.