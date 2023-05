NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern trage zwar unter allen vom ihm beobachteten Sektorunternehmen am meisten zur Förderung und Unterstützung der Wasserstoffrevolution bei, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Aktuell jedoch sei Wasserstoff noch ein kleines Geschäftsfeld für den Sektor. Dementsprechend beurteile er zwar die sich abzeichnende Rolle von Siemens Energy in der Wasserstoffwirtschaft sehr positiv, komme aber dennoch zu dem Schluss, dass die Wasserstoffchance sein Anlageurteil oder sein Kursziel nicht beeinflussten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 18:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 04:00 / UTC





