LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Analyst Lars Brorson erwartet für 2020 eine Gewinnerholung im europäischen Investitionsgütersektor. Bisher hielten sich die Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit jedoch noch zurück, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In China wachse zwar der Optimismus, jedoch schwächelten Kernmärkte wie Deutschland und die Vereinigten Staaten weiterhin./ssc/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 00:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 05:00 / GMT



