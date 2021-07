LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte von starker Erholung in Europa und Nordamerika geprägt gewesen sein, schrieb Analyst Shane McKenna in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr dürften noch etwas anziehen. McKenna präferiert Schneider und Legrand und hält Chancen und Risiken bei ABB und Siemens für eher ausgeglichen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.