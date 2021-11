NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens von 160 auf 170 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Analyst Ben Uglow tut sich im Nachklapp des Quartalsberichts schwer mit der Einschätzung. Einerseits seien die Entwicklungen von Umsatz und Cashflow imposant, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits hätten die Margen in allen Bereichen die Erwartungen verfehlt, und das sorge bei den Anlegern nicht einmal für Nachfragen. Es könne sein, dass sie zu stark auf eine Erholung 2022 vertrauen, so Uglow. Die Bewertung der Siemens-Papiere sei aber vergleichsweise günstig./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.