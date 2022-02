HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Gamesa nach vollständigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller sei weiter gut positioniert, um von seiner starken Stellung bei Anlagen in Küstengewässern zu profitieren, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme mit Anlagen auf dem Festland belasteten aber weiter. Daher bleibt Tarr für die kurzfristigen Ergebnisaussichten vorsichtig./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





