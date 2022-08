FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,05 Euro belassen. Die Kennziffern des Herstellers von Windturbinen seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den Anlagen an Land scheine es aber erste Fortschrittsanzeichen zu geben./edh/ag



