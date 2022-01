ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Gamesa von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 23,50 auf 22,40 Euro gesenkt. Analyst Mark Freshney sieht in einer am Montag vorliegenden Studie "Licht am Ende des Tunnels". Nach der annähernden Kurshalbierung ist er nun optimistisch für die Papiere und setzt beim Hersteller von Windkraftanlagen auf eine Margenerholung. Er kappte aber seine Ergebnisprognosen bis 2024./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 04:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.