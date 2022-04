ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 22,40 auf 22,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geschäft mit landgestützten Windturbinen sollte aus eigener Kraft die Gewinnschwelle erreichen, schrieb Analyst Mark Freshney in am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte indes seine operative Ergebnisschätzung (Ebit) wegen Lieferkettenproblemen und steigender Rohstoffpreise./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.