NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta trug laut einer am Montag vorliegenden Studie den steigenden Rohstoffpreisen Rechnung und strich seine Schätzungen zur operativen Profitabilität etwas zusammen. Er kürzte sowohl seine Prognose für die bereinigte Ebit-Marge 2020/21 als auch für die des Geschäftsjahres 2021/22./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 12:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 16:35 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.