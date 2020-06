NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa nach der Bekanntgabe eines Wechsels im obersten Management auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Andreas Nauen, der Markus Tacke als Vorstandschef des Windanlagenbauers ab sofort ersetze, sei ein erfahrener Manager, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und bezeichnete die Nachricht als "positiv". Zugleich aber verwies er darauf, dass der Konzern auch eine weitere Gewinnwarnung veröffentlicht und nun den 27. August für seinen Kapitalmarkttag 2020 festgelegt habe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 22:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.