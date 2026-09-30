Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Signale deuteten auf mehr Dynamik im Bereich Bildgebung im Schlussquartal des Geschäftsjahres hin, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 5. November. Er sieht die Münchner auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele. Eine weitere Neubewertung hänge wohl von den Signalen für das Geschäftsjahr 2027 ab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,79 €
|
Abst. Kursziel*:
28,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,24%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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29.09.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
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29.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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29.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
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28.09.26
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28.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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28.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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28.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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28.09.26
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Analysen zu Siemens Healthineers AG
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