NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Jüngste Signale deuteten auf mehr Dynamik im Bereich Bildgebung im Schlussquartal des Geschäftsjahres hin, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Bilanz am 5. November. Er sieht die Münchner auf einem guten Weg in Richtung der Jahresziele. Eine weitere Neubewertung hänge wohl von den Signalen für das Geschäftsjahr 2027 ab./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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