FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Medizintechnikkonzerns seien robust ausgefallen und stützten den positiven Anlagehintergrund, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun seien alle Augen auf den mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag am 17. November gerichtet./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 07:01 / GMT



