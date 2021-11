LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor dem am 17. November anstehenden Kapitalmarkttag (CMD) auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Medizintechnikkonzern nach den vorgelegten Quartalszahlen. Zum CMD werde mit einer Anhebung der mittelfristigen Ziele gerechnet. Eine Prognose über ein Wachstum aus eigener Kraft zwischen 6 bis 7 Prozent zwischen 2023 und 2026 entspräche den Erwartungen. Mehr als 7 Prozent wären eine positive Überraschung./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 20:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.