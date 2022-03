LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet für den Medizintechnikkonzern mit einem weiteren starken Quartalswachstum. Allerdings sehe er weiterhin Herausforderungen mit Blick auf die Margenziele, insbesondere angesichts des jüngsten Gegenwindes aus China in Form von Lockdowns und temporären Werksschließungen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 19:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.