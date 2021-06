FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Basisgeschäft des Medizintechnikkonzerns, etwa die Routinediagnostik, sollte nach der wegen pandemiebedingter Rückgänge von Arztbesuchen entstandenen "Corona-Delle" wieder erstarken, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich dürfte die hohe Nachfrage nach so genannter "Pandemie-Diagnostik", also Computertomographen und vor allem auch direkte Corona-Nachweistests, nun abflauen. Als nächstes stehe die Integration von Varian auf dem Tableau./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 11:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 13:41 / MESZ





