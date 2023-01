FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Halten" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe als Weltmarktfu?hrer bei bildgebenden Verfahren bereits viele auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Funktionalitäten in seinen Produkten implementiert, die auch in technologischer Hinsicht ganz vorne liegen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insbesondere im größten Konzernsegment Imaging du?rfte KI ein wesentlicher Umsatz- und Ergebnisträger in den nächsten Jahren sein./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 08:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 11:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.