FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat Siemens Healthineers vor den am 4. November erwarteten Zahlen und dem Kapitalmarkttag von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde auf 57,50 Euro belassen. Analyst William Mackie hob laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die Sparte Imaging & Advanced Therapies leicht an. Zugleich senkte er jedoch seine Schätzungen für das Geschäft mit Covid-19-Schnelltests. Die zuletzt stark gestiegenen Aktien notieren mittlerweile über den Kursziel des Analysten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



