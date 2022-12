NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass das erste Geschäftsquartal des Medizintechnikkonzerns unter der Prognosespanne für das Gesamtgeschäftsjahr liegen wird. Zugleich dürfte es jedoch wegen der verzögerten Wirkung von Preiserhöhungen im Einklang mit den Erwartungen stehen. Die Sparte Diagnostics dürfte mit herausfordernden Vergleichswerten konfrontiert sein und sei wohl am stärksten von den Lockdowns in China betroffen. Der Dax-Konzern wird Anfang Februar sein Zahlenwerk vorlegen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2022 / 03:29 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.