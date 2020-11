ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten begründeten ihre Anlageempfehlung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem mittelfristigen Wachstumspotenzial bei bildgebender Diagnostik, zu dem auch die Übernahme von Varian beitragen sollte. Zudem hätten die Ziele des Medizintechnikunternehmens für 2021 dank des Gewinnpotenzials durch Antigen-Tests Luft nach oben. Das neue Kursziel berücksichtige nun auch die Varian-Übernahme auf einer Pro-forma-Basis für 2022./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 04:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





