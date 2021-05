ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den soliden Kennziffern habe er in seinen Prognosen die abgeschlossene Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian berücksichtigt, schrieb Analyst Max Yates in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem daraus resultierten seine um 21 Prozent gestiegenen Gewinnprognosen (EPS) für 2022 und 2023./edh/ag



