NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers als Reaktion auf die Anfang August vorgelegten Quartalszahlen von 60,50 auf 58,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts des reduzierten Ausblicks für Varian seien die Resultate nicht sonderlich gut gewesen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Auftragslage robust und der mittelfristige Ausblick stark./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 15:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2023 / 04:00 / UTC



