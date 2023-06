NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers vor den am 2. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70,80 Euro belassen. Die Trends für den Medizintechnikkonzern verbesserten sich wie erwartet, schrieb Analyst David Adlington in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Umsatzdynamik in den Kerngeschäftsbereichen lege zu. Das Auftragswachstum werde mit Blick auf die zweiten Jahreshälfte vom Unternehmen als recht robust beurteilt./ck/tav



