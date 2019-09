NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 34,90 auf 32,30 Euro gesenkt. Die Probleme im Diagnostikbereich seien nicht von heute auf morgen zu lösen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft im Bereich Medizinische Bildgebung laufe zwar gut, habe aber seinen Höhepunkt wohl erreicht./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 22:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 00:52 / BST



