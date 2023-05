HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und erneut angehobenen Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Industriekonzern habe ein hervorragendes Quartal hinter sich, das weit über dem inzwischen etwas veralteten Konsens liege, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Buller verwies auf die weiterhin starke Auftragslage sowie guten Margen in den Bereichen Smart Infrastructure (SI) und Digital Industries (DI). Die neue Unternehmensprognose für das Geschäftsjahresergebnis 2022/23 dürfte ihm zufolge nun um etwa 6 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung liegen./ck/bek



