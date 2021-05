FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie von Siemens in ihre "Equity Long"-Ideenliste aufgenommen. Zugleich wurde sie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 172 Euro belassen. Analyst Alexander Hauenstein verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf starke Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal des Industriekonzerns. Zudem könnte der Kapitalmarkttag im Juni ein weiterer Kurstreiber werden. Außerdem gehe die Transformationsstory weiter: Die Verknüpfung von digitaler und realer Welt werde zunehmend zu einem wesentlichen Wachstumstreiber./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 08:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 09:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.