NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Eine Aufspaltung des Technologiekonzerns unter Führung aktivistischer Investoren könnte ein Wertpotenzial von 60 Milliarden US-Dollar freisetzen und den Weg für künftiges Wachstum bereiten, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Andernfalls erscheine das Unternehmen angemessen bewertet und dürfte die Erwartungen wohl kaum erfüllen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 17:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.