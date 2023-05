NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Siemens zähle zusammen mit Rockwell, Emerson, Schneider Electric, ABB und Honeywell zu den Unternehmen, für die Digitalisierung in der Industrie einschließlich Künstlicher Intelligenz ein zentrales Element der langfristigen Wachstumsstory sei und die von den Trends in diesen Bereichen profitierten, schrieb Analyst Brendan Luecke in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 20:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.