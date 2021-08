NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 154 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zum Ende des laufenden Geschäftsjahres hin nehme die Dynamik bei dem Technologiekonzern zu, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Geschäftsjahr./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 11:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 11:50 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.