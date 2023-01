NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Gleichzeitig bleiben die Aktien des deutschen Mischkonzerns auf der Liste der 30 globalen Top-Anlageempfehlungen. Wie der zuständige Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, wurde die Konzernstruktur in den vergangenen 10 bis 15 Jahren deutlich vereinfacht - mit dem Ergebnis, dass der Technologiekonzern überdurchschnittlich wachse und Margenfortschritte erziele. Siemens sei mittlerweile besonders resistent gegen Phasen eines konjunkturellen Abschwungs./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.