Siemens Aktie
|275,80EUR
|3,35EUR
|1,23%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Siemens von der "Analyst Focus List" gestrichen. Analyst Phil Buller ließ sein Votum aber beim Kursziel von 345 Euro auf "Overweight". Die Aktien wiesen inzwischen die gerechtfertigte Prämie gegenüber der Branchenbewertung auf, schrieb er am Montag. Er rechnet mit einem Ausblick im Rahmen der Markterwartungen. Den Aktien von Siemens Energy und Legrand gibt Buller aktuell den Vorzug./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
269,25 €
|
Abst. Kursziel*:
28,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
275,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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