NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 127 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Technologie-Konzerns habe zuletzt unter der starken Abhängigkeit des Automatisierungsgeschäfts von der Autoindustrie gelitten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier könnten klarere Aussagen zum Ausblick helfen. Dadurch könnte sich der Markt wieder stärker auf das mittelfristige Aufwärtspotenzial konzentrieren, das aus den auf dem Kapitalmarkttag angekündigten Maßnahmen resultiere./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 22:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.