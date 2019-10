NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Der Fokus der Anleger dürfte vor allem auf dem Ausblick liegen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig biete sich aber eine Gelegenheit, über die Konzernstrategie zu reden, da die Investoren wegen des eingeschlagenen Wegs verunsichert seien und dies eine Aufwertung der Aktie verhindere. Das Management täte gut daran zu verdeutlichen, wohin es nach der Abspaltung der Energiesparte weiter gehen solle./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 19:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 00:15 / BST





