NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens anlässlich der Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 116 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe auf operativer Ebene die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere den Gewinnanstieg im Kerngeschäft sowie die bessere Entwicklung der Barmittelzuflüsse und die Wertsteigerung der börsennotierten Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Den Ausblick wertete Willi als deutlich positiv in puncto Transparenz und Unternehmensverantwortung./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 00:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 03:14 / GMT



