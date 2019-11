NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens nach Spekulationen über ein Interesse am Minderheitsanteil des Windkraftanlagen-Herstellers Siemens Gamesa (SGRE) von Iberdrola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Ein Kauf des Iberdrola-Anteils mit einem Kursaufschlag könnte von Siemens in Betracht gezogen werden, um ein Kapitel voller Streitigkeiten über die Führung und Geschäfte von SGRE zu schließen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Das würde vor der Ausgliederung der Sparte Siemens Energy, die den 59-Prozent-Anteil von Siemens enthält, die Situation bereinigen. Allerdings wäre es auch ein weiterer Rückschlag und würde Frage aufwerfen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 19:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.