NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe der Industriekonzern ein gemischtes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Vor allem die Gewinne aus den Industriegeschäften seien schwach ausgefallen. Willi verwies abgesehen von den Zahlen noch darauf, dass Siemens den Iberdrola-Anteil an seiner Windkraft-Tochter Siemens Gamesa übernehmen wird. Der Preis für diesen rund 8-prozentigen Anteil erscheine hoch./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:34 / GMT



