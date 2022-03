NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die allgemeine Marktkorrektur im Zuge des Ukraine-Kriegs habe die Aktie im Vergleich zum Wettbewerb zu hart getroffen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus ergebe sich nun eine Kaufoption, da der Konzern wie alle Elektronik-Werte auch von der beschleunigten Dekarbonisierung in Europa profitieren sollte./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.